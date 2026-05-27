إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي قبالة جزيرة كريت اليونانية

أكدت السلطات اليونانية، إنقاذ إجمالي 50 مهاجرا غير شرعي، قبالة سواحل جنوب جزيرة كريت.

ورصد المهاجرين في وقت سابق، على متن قارب صغير على بعد حوالي 40 ميلا بحريا قبالة إيرابيترا، على الساحل الجنوبي للجزيرة، من قبل طائرة تشغلها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتيكس)، حسب صحيفة "كاثيميريني اليونانية" اليوم الأربعاء.

وتم إنقاذهم لاحقا بواسطة سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني، بمساعدة من قارب خاص كان يبحر في المنطقة.

ونقل الركاب إلى ميناء إيرابيترا.

ولم تصدر السلطات على الفور معلومات عن جنسيات المهاجرين ولا ظروفهم الصحية.