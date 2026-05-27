توافد آلاف المواطنين على ساحات ومساجد جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مصطحبين أطفالهم الذين حملوا البالونات، فيما تبادل الأهالي التهاني والتبريكات، وحرص العديد منهم على توثيق لحظات البهجة بعدسات الهواتف، تخليدًا لأجواء هذا اليوم المبارك.

وامتزجت الروحانيات بفرحة العيد، حيث تعالت التكبيرات، وعمت أجواء الخشوع والسكينة الساحات التي امتلأت بالمصلين من مختلف الفئات العمرية.

وتصدرت ساحة استاد طور سيناء الرياضي المشهد، حيث احتشد بها آلاف المصلين، وسط تشديدات أمنية مكثفة بدأت من بوابات الدخول، مع تمركز قوات الأمن، ووجود سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الساحة.

وكانت مديرية أوقاف جنوب سيناء قد أعلنت مسبقًا تجهيز 102 موقع لأداء صلاة العيد، بينها 8 ساحات بواقع ساحة بكل مدينة، و94 مسجدًا على مستوى جميع المدن، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.