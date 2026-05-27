يستعد عشاق كرة القدم والرياضات المختلفة حول العالم، لمتابعة العديد من المباريات القوية، المُقرر إقامتها، اليوم الأربعاء.

وتُقام في العاشرة مساء اليوم، مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يواجه نادي كريستال بالاس الإنجليزي فريق رايو فاليكانو الإسباني، على ملعب لايبزيج الألماني.

أما في الثامنة مساءً، يواجه النادي الأهلي فريق تايجرز الرواندي، في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة، الجارية في رواندا، حتى نهاية الشهر الجاري.

وإليكم أبرز المواجهات

دوري المؤتمر الأوروبي

العاشرة مساءً - كريستال بالاس الإنجليزي أمام رايو فاليكانو الإسباني - beIN Sports HD1

بطولة أفريقيا لكرة السلة رجال

الثامنة مساءً - النادي الأهلي أمام تايجرز الرواندي - ON Sport.