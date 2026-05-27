رئيس وزراء الهند يدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات مع ارتفاع الحرارة

حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، المواطنين على اتخاذ أقصى درجات الحيطة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، مؤكدا أن الحفاظ على ترطيب الجسم يعد عاملا بالغ الأهمية خلال هذا الطقس القاسي.

وفي سلسلة منشورات على منصة "إكس"، قال رئيس الوزراء، إن الأطفال وكبار السن والعاملين في الهواء الطلق هم الأكثر عرضة لمخاطر الحرارة الشديدة.

وشدد على أنه لا ينبغي تجاهل علامات التحذير من الإجهاد الحراري، إذ يمكن أن تتفاقم سريعا وتصبح خطيرة وقد تؤدي إلى ضربات شمس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وأضاف مودي، أن "مناطق مختلفة من الهند تشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة وما يرافق ذلك من تحديات، وهذه الموجة الحارة قاسية علينا جميعا، وأحثكم جميعا على اتخاذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات".