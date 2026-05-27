أستشهد شخصان وأُصيب ثالث فجر الأربعاء، في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان في أول أيام عيد الأضحى.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "أغار الطيران المعادي على (بلدة) دير عامص في قضاء صور فجرا، مما أدى إلى "سقوط شهيدين وجريح".

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والثلاثاء، قتلت إسرائيل 31 شخصا وأصابت 40 على الأقل ودمرت عشرات المنازل في 152 هجوما على جنوبي وشرقي لبنان.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3213 شهيدا و9737 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.