محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع المواطنين بساحة أبو الحجاج

أدى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة العارف بالله الشيخ أبو الحجاج بوسط المدينة، وسط حضور كبير من المواطنين، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وعقب أداء الصلاة، تبادل المحافظ التهاني مع جموع المصلين في أجواء من البهجة والسرور، معربًا عن خالص تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعيًا الله أن يحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، وجه محافظ الأقصر رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية خلال أيام العيد، لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، مع رفع درجة الاستعداد بالمزارات السياحية والمتنزهات والحدائق العامة لاستقبال الزائرين.

كما شدد على تكثيف حملات النظافة ومنع تراكم المخلفات، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وتوفير أجواء آمنة ومناسبة للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.