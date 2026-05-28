العربية: وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي بعد تدهور حالته الصحية

أفادت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" بوفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، فجر اليوم الخميس.

ونقل موقع "بلقيس نت" عن مصدر مطلع قوله إن هادي كان يعاني من وعكة صحية منذ أسبوعين، إلا أن حالته شهدت تدهورًا متسارعًا خلال اليومين الماضيين.

وقال المصدر إن هادي فارق الحياة عند الساعة السادسة من صباح اليوم، متوقعًا إجراء ترتيبات لنقل الجثمان إلى العاصمة المؤقتة عدن، لإقامة مراسم دفن وتأبين للرئيس اليمني الراحل.

ويُعد عبدربه منصور هادي ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد الوحدة، إذ تولى السلطة رسميًا عام 2012 ضمن المرحلة الانتقالية التي أعقبت احتجاجات عام 2011، قبل أن يعلن تنحيه عن الحكم في أبريل 2022، وينقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وشغل عبدربه منصور هادي عدة مناصب عسكرية وسياسية بارزة خلال مسيرته، أبرزها منصب نائب الرئيس لسنوات طويلة قبل وصوله إلى سدة الحكم، كما ارتبط اسمه بإدارة واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخ اليمن الحديث، في ظل الحرب والانقسام السياسي والأمني الذي شهدته البلاد.