الداخلية تكشف ملابسات فيديو التهجم على منزل بقنا: خلاف على قطعة أرض وراء الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أفراد شرطة بالتهجم على منزله وإحداث تلفيات به والاستيلاء على محتوياته بدائرة مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن التعدي على منزل القائم على النشر من قبل قوات الشرطة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

وتبين أن الطرف الأول يضم ربة منزل ونجليها، وأسفرت المشاجرة عن إصابتهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة، بينما يضم الطرف الثاني 4 أشخاص، من بينهم القائم على النشر، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأوضحت التحريات أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الطرف الأول بتحطيم أبواب منزل الطرف الثاني وإتلاف محتوياته، فيما تعدى الطرف الثاني عليهم باستخدام عصي خشبية، ما أسفر عن إصابتهم، وذلك في إطار خلافات متبادلة حول قطعة الأرض محل النزاع.

كما تبين قيام أحد أفراد الطرف الثاني بنشر مقطع الفيديو المتداول متضمنًا ادعاءات غير صحيحة بشأن تدخل الشرطة، في محاولة لتغيير مجريات الواقعة والتأثير على الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.