ميدو: 3 لاعبين فقط من الظلم ألا ينضموا لمنتخب مصر

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، أن هناك 3 لاعبين فقط في الكرة المصرية، يمكن القول بأنه من الظلم عدم انضمامهم للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية ضد روسيا اليوم الخميس باستاد القاهرة، ضمن التحضيرات لمنافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال ميدو عبر "إكس": "مفيش اي لاعيب مصري نقدر نقول على حسام حسن انه مدرب ظالم أنه ما اخدوش إلا 3 لاعيبه !! محمد صلاح-عمر مرموش-عبد الله السعيد".

وأضاف: "غير كده مع احترامي الكبير لبقية اللاعيبة مفيش اللاعيب اللي مكسر الدنيا ونقول ازاي مايخودش فلان!! معظمهم لعب موسم متواضع!! كفاية دفاع عن لاعيبة عادية وجودها زي عدمه!!!".