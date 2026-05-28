نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: يجب الإفراج عن أصول إيران دون قيد أو شرط

التقى علي باقري، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نائب وزير الخارجية الروسي جيورجي بوريسينكو، في موسكو.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات الجارية، والحرب مع إسرائيل، و"إيجاد معادلة أمنية جديدة في المنطقة، ودفع التعاون بما يعزز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي".

كما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن نائب أمين مجلس الأمن القومي، علي باقري، قوله إنه يجب الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة وإعادتها دون شروط.

وأضاف باقري: "نسعى لإفراج الولايات المتحدة عن جميع أموال إيران، وهذا حق قانوني لها".

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال مكالمة هاتفية، الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، أمس الأول، بأنه سيمنح إيران "فرصة وجيزة" بناء على طلب باكستان، مؤكدا أنه لن يقبل باتفاق غير مثالي، مشددا على أن الاتفاق الإطاري مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز فورا دون أي سيطرة من أحد.