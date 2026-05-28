صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل لرصد تسلل مسيرات من لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دوت صفارات الإنذار في 4 مواقع بشمالي إسرائيل، منذ صباح الخميس، بعد رصد تسلل طائرات مسيرة أُطلقت من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في عدة بيانات، إن صفارات الإنذار انطلقت في شيتولا وميفو دوتان وكفار يوفال ومعيان باروخ.

وأضاف أن صفارات الإنذار انطلقت بعد رصد مسيرات، ولم يشر إلى سقوط مسيرات شمالي إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "القوات الجوية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا" رُصد في منطقة توغل قواته بجنوبي لبنان.

وتنفذ إسرائيل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات التي يستخدمها "حزب الله"، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.

وأقر مسؤولون إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة بأن إسرائيل غير قادرة على التعامل مع المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله على الجيش في جنوب لبنان وعلى المستوطنات شمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 شهيدا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.



