العثور على جثة مجهولة في حالة تحلل بشاطئ الجراولة بمطروح

عثر أهالي قرية الجراولة بمطروح على جثة مجهولة في حالة تحلل متقدمة، وذلك بعدما قذفتها الأمواج إلى الشاطئ، ويُرجَّح أن تكون من بين ضحايا رحلة الهجرة غير الشرعية المعروفة إعلاميًا بـ«رحلة قرية أبو غليلة».

وكان أهالي قرية الجراولة التابعة لشرق مدينة مرسى مطروح قد عثروا على الجثة المجهولة في حالة تحلل متقدمة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا رحلة الهجرة غير الشرعية إلى 20 ضحية، حيث تم العثور على 4 جثث أمام شواطئ السلوم، و3 جثث بشواطئ مرسى مطروح، وجثة واحدة بشاطئ مدينة سيدي براني.

وتم إيداع جثة الضحية المعثور عليها بثلاجة مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام تحت تصرف مفتش الصحة، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

ليصل بذلك إجمالي ما تم العثور عليه من ضحايا الرحلة إلى 21 جثة منذ مساء يوم الخميس الموافق 15 مايو الجاري، حيث قذفت الأمواج 12 جثة شبه متحللة أمام شاطئ قرية أبو غليلة بمدينة سيدي براني، غرب المحافظة بنحو 160 كيلومترًا.