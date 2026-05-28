مباحثات كويتية سعودية لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم، مع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بالمملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان - أن اللقاء، الذي جرى في مكة المكرمة عقب أداء مناسك الحج، شهد استعراض أوجه التعاون والتنسيق الأمني القائم بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشارت "الداخلية الكويتية" إلى أن الشيخ فهد الصباح أشاد بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم الحج وما وفرته من خدمات متكاملة وإمكانات متطورة وتقنيات حديثة أسهمت في تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وأمان.

وأكد وزير الداخلية الكويتي أن ما تحقق خلال موسم الحج يعكس الجاهزية العالية والإمكانات الكبيرة التي سخرتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.