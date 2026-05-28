أبو ريدة يحضر مران المنتخب الختامي قبل مواجهة روسيا

خاض لاعبو منتخب مصر الأول حصة تدريبية، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في ختام الاستعدادات لمواجهة روسيا، وديًا.

ويواجه منتخب مصر، نظيره، روسيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، بمباراة ودية، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026.

وحرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وحمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، على حضور مران المنتخب الختامي قبل مواجهة روسيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات، بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران.