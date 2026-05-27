إيران تعلن عبور 23 سفينة من مضيق هرمز في 24 ساعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، مرور 23 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، ليس بينها "سفن الدول المعادية".

وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان، بأن 23 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، عبرت المضيق خلال الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق معها وتحت حمايتها.

وأضافت: "يُحظر عبور سفن الدول المعادية عبر مضيق هرمز".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عبور 31 سفينة من المضيق في 21 مايو الحالي، و35 سفينة في 22 مايو، و25 سفينة في 23 مايو، و33 سفينة في 24 مايو.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي.

وأعلنت إيران في مارس الماضي إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.