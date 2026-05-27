تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والمؤسسات الرياضية التي حرصت على تهنئة النادي بمناسبة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2025-2026.

وخص مجلس إدارة الزمالك في بيان رسمي بالشكر كلًا من، الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المصرية المحترفة والشركة المتحدة للرياضة، تقديرًا للدور الكبير الذي قامت به هذه المؤسسات طوال الموسم، وجهودها في تنظيم المسابقة وخروجها بصورة مميزة تليق بالكرة المصرية.

وفي الوقت نفسه، أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن تقديره وامتنانه لكافة الأندية المحلية والعربية والأوروبية التي حرصت على تقديم التهنئة لنادي الزمالك عقب التتويج باللقب، في لفتة تعكس عمق العلاقات الرياضية والاحترام المتبادل بين مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك أن هذا التتويج جاء بفضل الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وإدارة الكرة، ودعم جماهير النادي العظيمة التي كانت دائما السند الحقيقي للفريق طوال مشوار البطولة على مدار الموسم.