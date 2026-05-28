إسرائيل تعلن إصابة اثنين من عسكرييها بجنوب لبنان

- الإصابة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على ناقلة جنود متوغلة في المنطقة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إصابة اثنين من عسكرييه جراء هجوم بصاروخ مضاد للدروع استهدف ناقلة جند متوغلة بجنوب لبنان.

جاء ذلك وفق بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال: "في وقت سابق اليوم، أُصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة".

وذكر أن الإصابات سُجلت "نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع على ناقلة جنود مدرعة خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان"، دون تحديد الموقع بشكل أكثر دقة.

وأضاف: "تم نقل الجنديين لتلقي العلاج في المستشفى، وإبلاغ عائلتيهما".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن حزب الله تنفيذه عدة هجمات بطائرات مسيرة ضد تجمعات جنود وآليات إسرائيلية، بينها "استهداف منصة القبة الحديدية في موقع جل العلام" العسكري شمالي إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.

ومنذ 2 مارس، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلَف 3269 شهيدا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلو مترات داخل الحدود الجنوبية.



