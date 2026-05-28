البرازيل تستثمر 75 مليون دولار في طريق سريع يمر عبر غابات الأمازون

أعلنت الحكومة البرازيلية، اليوم الأربعاء، أنها ستستثمر 75 مليون دولار في الطريق السريع BR-319 الذي يمر عبر غابات الأمازون المطيرة، وهو مشروع يقول نشطاء حماية البيئة إنه قد يسرع من إزالة الغابات ويزيد من تفاقم تغير المناخ.

ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن خطة لحماية البيئة تهدف إلى حماية الغابات من التأثيرات المحتملة للطريق، الذي يربط ولايتي أمازوناس وروندونيا في شمال البلاد ببقية أنحاء البرازيل.

وقال لولا، خلال مراسم أقيمت في ولاية أمازوناس، بحضور وزير البيئة جواو باولو كابوبيانكو: "من الناحية البيئية، سيكون هذا الطريق الأكثر حداثة في العالم".

وأضاف لولا "أي أجنبي يأتي إلى هنا للحديث عن قضية المناخ، سنريه ما قمنا به هنا".

يذكر أن الطريق السريع BR-319 قد افتتح في عام 1976، ولكنه لا يزال غير معبد إلى حد كبير. ويمر الطريق عبر غابات الأمازون المطيرة ويصل إلى مدينة ماناوس، أكبر مدن الأمازون، التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة. ويمتد الطريق بمحاذاة نهر ماديرا، أحد أهم روافد نهر الأمازون، والذي شهد موجات جفاف أثرت على حركة نقل البضائع.