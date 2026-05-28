رئيس وزراء الصومال: تحسن الوضع الأمني أسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الحوكمة الرشيدة

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء ، أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العاصمة مقديشو والصومال بشكل عام، مشيرا إلى أن البلاد تجاوزت مراحل صعبة اتسمت بانعدام الأمن والتفجيرات وعمليات القتل التي نفذتها الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع سكان العاصمة مقديشو، حيث أوضح أن الأوضاع الأمنية شهدت تحسنا ملحوظا؛ ما أتاح للمواطنين الاحتفال بالمناسبة في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن الصومال حقق إنجازات ملموسة في مجالي الأمن والتنمية، مؤكدا أن تحسن الوضع الأمني أسهم في دعم جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وأشاد بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مثمنًا التضحيات التي قدمها أفرادها من أجل استقرار البلاد، واصفًا إياهم بالأبطال الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

وقال رئيس الوزراء: "استشهد مئات من الشباب الصومالي من أجل السلام الذي تنعم به العاصمة مقديشو اليوم، وهم يستحقون الدعم لمواصلة تعزيز الأمن والاستقرار".

ودعا قوى المعارضة إلى عدم تسييس عمل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مؤكدا استعداد الحكومة للاستماع إلى مختلف الآراء بما يخدم مصلحة الشعب الصومالي.

كما أكد أن الشعب الصومالي تجاوز التحديات التي هددت وحدة البلاد، وأصبح أكثر استعدادًا للمضي نحو انتخابات حرة ونزيهة بعد استعادة حقوقه الدستورية.

(تحذير من أي تهديد للأمن)

إلى ذلك، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبد الفتاح قاسم، اليوم من خطورة أي أعمال أو تحركات من شأنها تهديد أمن واستقرار البلاد، لا سيما أمن العاصمة مقديشو، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن يمثل مسئولية وطنية مشتركة تصب في مصلحة الشعب الصومالي.

وقال الوزير إن الأمن "ليس حكرًا على طرف دون آخر، بل هو حق أصيل للشعب الصومالي"، داعيًا المواطنين إلى التمسك بالاستقرار ورفض كل ما قد يؤدي إلى زعزعة الأمن أو الإضرار بالسلم المجتمعي. وفق وكالة الأنباء (صونا).

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تبذل جهودا مكثفة لتنفيذ انتخابات مباشرة تتيح للشعب الصومالي اختيار ممثليه السياسيين بصورة مباشرة، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.

وأكد أن الدولة اعتمدت نظام "صوت واحد لكل شخص"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي توجه لإجراء انتخابات غير مباشرة"، في إشارة إلى التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنفيذ الانتخابات المباشرة.