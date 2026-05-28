مندوب روسيا بمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا: نحن والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، اليوم /الأربعاء/، أن موسكو أبلغت الدول الأعضاء في المنظمة بأن الوضع الحالي يضع روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة.

وقال بوليانسكي - خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية - إن الخط الفاصل بين التصعيد والمواجهة المباشرة أصبح "غير واضح"، مضيفًا أن روسيا حذرت الدول الغربية من خطورة التطورات الحالية خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار إلى أن موسكو على علم بقيام عدد من الدول الأوروبية بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات المسيّرة التي تستهدف الأراضي الروسية، بحسب تعبيره.