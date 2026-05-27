الاحتلال الإسرائيلي يغلق حواجز ويقتحم بلدات في الضفة الغربية

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، من إجراءاتها العسكرية في عدد من مناطق الضفة الغربية، حيث أغلقت حواجز عسكرية شمال رام الله، واقتحمت بلدات وقرى في رام الله وبيت لحم ونابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي عين سينيا وعطارة شمال رام الله، إلى جانب بوابات ترمسعيا ويبرود والطيبة، وشددت إجراءاتها العسكرية في القرى الواقعة شمال وشمال شرق المدينة.

كما أغلقت قوات الاحتلال عددًا من الحواجز جنوب مدينة نابلس، إلى جانب مداخل بلدات وقرى اللبن الشرقية وقبلان، وحاجز زعترة جنوب المدينة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية "المغير"، شمال شرق رام الله، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، كما نصبت حاجزًا عسكريًا مشددًا عند المدخل الغربي للقرية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب المدينة، وتمركزت في منطقة البوابة على الشارع الرئيس القدس - الخليل، وسط ملاحقة للشبان واستفزاز للمواطنين، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مداهمات للمنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عورتا جنوب نابلس بعدد من الآليات العسكرية، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات حتى لحظة إعداد الخبر.



