كريستال بالاس بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب رايو فاليكانو

تغلب نادي كريستال بالاس الإنجليزي على رايو فاليكانو الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، لحساب نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب لايبزيج في ألمانيا، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق كريستال بالاس، خصوصًا في الشوط الثاني.

وتمكن فريق كريستال بالاس من تسجيل هدف الانتصار، وتحقيق البطولة، بالدقيقة 50، عن طريق النجم الفرنسي، جون فيليب ماتيتا.

وحاول فريق كريستال بالاس بعد ذلك لمضاعفة النتيجة، إلا أن القائمين تصديا لإحدى التسديدات المتقنة من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يبعد حارس مرمى رايو فاليكانو فرصة هدف مؤكد أمام جون فيليب ماتيتا.

وسيطر فريق رايو فاليكانو على الكرة في آخر 10 دقائق من المباراة، إلا أنه لم ينجح في تشكيل أي فرصة مؤكدة على مرمى كريستال بالاس، الذي نجح في اقتناص اللقب.

ويعد ذلك هو أول لقب أوروبي في تاريخ نادي كريستال بالاس، كما أنه ثالث فريق إنجليزي يُتوج بتلك البطولة، بعد تشيلسي، ووست هام.