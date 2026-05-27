عمرو عبدالعزيز يتمنى تحقيق حلمه بمسرح سمير غانم

نشر الفنان عمرو عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا يعرب فيه عن تمنياته أن يصبح لديه مسرح يطلق عليه اسم الفنان الراحل سمير غانم.

وكتب عبدالعزيز: "مسرح سمير غانم... نفسي يبقى عندي مسرح وأسميه مسرح سمير غانم.. ويكون جوه المسرح زي متحف صغير يضم أهم مقتنياته وإكسسواراته وصور توثق كل تاريخه المسرحي الكبير.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين.. ولو حتى مبقاش عندي مسرح أتمنى أن الفكرة تتعمل على أي مسرح من مسارح مصر".

يشار إلى أن الفنان سمير غانم وُلد في 15 يناير 1937، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من: جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهي فرقة غنائية كوميدية لمع نجمها على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة"، "روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد في عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معا هو مسرحية "أهلا يا دكتور".

ولمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير في ثمانينيات القرن العشرين، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم "فوازير فطوطة"، والتي قدم بها شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، وشارك في مسيرته بالعديد من الأعمال مثل: "لهفة"، "ورقة شفر"، ع"لى جنب يا أسطى"، "في اللا لا لاند".

ورحل سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو 2021 نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، قبل فترة قليلة من وفاة زوجته دلال عبدالعزيز للسبب ذاته.