الجيش الإسرائيلي يدعو سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء مع توسيع نطاق عملياته

طلب الجيش الإسرائيلي، من سكان جنوب لبنان مغادرة منازلهم، مع توسيع نطاق عملياته العسكرية ضد حزب الله.

وقال الجيش، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيستخدم "قوة شديدة" ضد الحزب.

ويعد هذا التحذير الأول منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي، ويأتي وسط تصعيد متزايد في المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، مع عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني واقترابها من مدينة النبطية الجنوبية.

ويأتي هذا التحذير بعد يوم من اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله المدعوم من إيران على طول نهر استراتيجي في جنوب لبنان، مع توغل القوات الإسرائيلية باتجاه الشمال، وذلك قبل أيام من محادثات مقررة في واشنطن بين وفود لبنانية وإسرائيلية.