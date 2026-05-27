الجيش الإسرائيلي: سنستخدم «قوة شديدة» ضد حزب الله

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان جنوب لبنان مغادرة منازلهم، مع توسيع نطاق عملياته العسكرية ضد حزب الله.

وقال جيش الاحتلال، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيستخدم "قوة شديدة" ضد الحزب.

ويعد هذا التحذير الأول منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي، ويأتي وسط تصعيد متزايد في المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، مع عبور قوات الاحتلال الإسرائيلية نهر الليطاني واقترابها من مدينة النبطية الجنوبية.

ويأتي هذا التحذير بعد يوم من اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله المدعوم من إيران على طول نهر استراتيجي في جنوب لبنان، مع توغل قوات الاحتلال الإسرائيلية باتجاه الشمال، وذلك قبل أيام من محادثات مقررة في واشنطن بين وفود لبنانية وإسرائيلية.

وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي، عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أنه "على جميع سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني التوجه شمالا إلى بر الأمان".

ويقع نهر الزهراني على بعد نحو 40 كيلو مترا شمال الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وقال المتحدث، في رسالة مصورة، إنه يجب على السكان الابتعاد عن البنية التحتية التابعة لحزب الله.

وشوهد سكان منطقة الزهراني وهم يهرعون للمغادرة وسط حالة من الذعر.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، سكان مدينتي النبطية وصور، الواقعتين جنوب لبنان على ساحل البحر المتوسط، إلى مغادرة المناطق التي قال إنها تضم مواقع عسكرية وعناصر تابعة لحزب الله.

ومنذ ذلك الحين، تتبادل إسرائيل وحزب الله هجمات شبه يومية.

وأعلن حزب الله مسئوليته عن عدة هجمات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية في لبنان وبلدات حدودية في شمال إسرائيل.

وعقب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة المتفجرة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي سيوسع نطاق هجماته داخل لبنان.

وتعهد حزب الله بالقتال حتى انتهاء الحرب في لبنان وسحب إسرائيل لقواتها المنتشرة في مساحات واسعة من جنوب البلاد.

كما رفض الحزب، المدعوم من إيران، المحادثات المباشرة التي يجريها لبنان مع إسرائيل، في حين أبدى دعمه للمفاوضات التي تجريها طهران مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، ومن بين شروط طهران المطروحة إنهاء الحرب في لبنان أيضا.