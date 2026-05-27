الداخلية: ضبط 5 أشخاص بالجيزة بعد ظهورهم في فيديو للاتجار بالمواد المخدرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور عدد من الأشخاص أثناء الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

وبفحص الفيديو وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو، حيث تبين أنهم 5 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على كمية من مخدري «البودر» و«الآيس».

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد ومتابعة الجرائم المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة بمختلف المحافظات.