أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر، انفكاك تشكيلات "سرايا السلام" عن التيار وإلتحاقها بالدولة العراقية، في خطوة ربطها بـ"المصلحة العامة للوطن" والمخاطر المحدقة به.

وقال "الصدر"، في بيان نقلته وكالة شفق نيوز العراقية، إن "سرايا السلام" ستنفك عن التيار وتلتحق بالدولة، داعيا فصائل الحشد إلى الانفصال عن الأوامر "الحزبية والطائفية".

وأوضح الصدر، أن الجهات المدنية الملحقة بـ"السرايا" ستنتقل إلى "البنيان المرصوص"، من دون مقرات أو سلاح أو زي أو عنوان أو أي شيء آخر، موجها الشكر إلى التشكيلات العسكرية لسرايا السلام على ما وصفه بـ"جهادهم الأكبر والأصغر".

- ترحيب حكومي ودعوة للفصائل

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، موقف الصدر، مؤكدا أن التحاق تشكيلات سرايا السلام بالدولة ووضعها بإمرة القائد العام للقوات المسلحة يمثل "مسارا مهما لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة".

وقال الزيدي، إن هذه الخطوة تدعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الدستورية، داعيا جميع الفصائل المسلحة إلى اتخاذ المسار ذاته والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن الدولة هي الجهة المخولة حصرا بحمل السلاح وإنفاذ القانون، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية في إطار دولة قوية يسودها القانون.

- خلفية القرار

وتأتي الخطوة ضمن تحركات سياسية وأمنية أوسع في العراق لمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، إذ ذكرت شفق نيوز؛ أن المنهاج الوزاري لحكومة الزيدي، التي نالت ثقة مجلس النواب العراقي في 14 مايو الجاري، تضمن فقرة خاصة بحصر السلاح بيد الدولة، وشدد عليها الزيدي في كلمته بعد نيل الثقة.

وبحسب الوكالة نفسها، كان مصدر مطلع قد كشف في 9 مايو الجاري عن اتفاق داخل الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء المكلف آنذاك علي الزيدي على تشكيل لجنة تتولى ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة، بالتزامن مع دعوة سابقة أطلقها الصدر في الاتجاه نفسه.

- ما هي سرايا السلام؟

وتعد "سرايا السلام" الجناح العسكري المرتبط بالتيار الصدري، وأُعلن عنها في يونيو 2014 عقب سيطرة تنظيم داعش على محافظات عراقية، بهدف حماية المراقد والمزارات الدينية والمشاركة في عمليات استعادة المدن من التنظيم.

"سرايا السلام" مثلت إعادة إحياء لميليشيا "جيش المهدي" التي أسسها الصدر أواخر عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، قبل أن يحلها في 2008.

ويتراوح عدد عناصر "سرايا السلام" بين 10 آلاف و50 ألف عنصر، ولها 3 ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي تنتشر في محافظة صلاح الدين.