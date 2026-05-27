أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، أنه هاجم أكثر من 150 هدفا في لبنان خلال آخر 24 ساعة، فيما استهدف "حزب الله" مستوطنات بطائرات مسيرة.

وقال الجيش في بيان إنه هاجم خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ما ادعى أنها "أكثر من 150 بنية تحتية ومسلحين تابعين لحزب الله في صور والنبطية (جنوب) والبقاع (شرق)".

ولاحقا، دوَّت صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية، بينها شلومي.

وقال الجيش في بيان: "عقب الإنذارات في شلومي، رُصد سقوط مسيرات مفخخة أطلقها حزب الله داخل إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان، ولم تقع إصابات".

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة بشأن احتمال وجود خسائر بشرية وأضرار مادية، إذ تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج رد "حزب الله" العسكري.

الجيش تابع: "اعترض سلاح الجو هدفا جويا مشبوها (يقصد مسيرة) تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان".

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

وفجر الأربعاء، أستشهد شخصان وأُصيب ثالث بغارة شنها الطيران الإسرائيلي على قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان في أول أيام عيد الأضحى.

وقتلت إسرائيل 31 شخصا وأصابت 40 على الأقل ودمرت عشرات المنازل في 152 هجوما على جنوبي وشرقي لبنان الثلاثاء، في أكثر الهجمات عنفا منذ بدء وقف إطلاق النار.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3213 شهيدا و9737 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.