القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن تعتزم سحب مقاتلاتها من تل أبيب حال الاتفاق مع إيران

أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل باعتزامها سحب جميع طائراتها العسكرية من مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب، حال توقيع اتفاق مع إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء: "في ظل احتمال اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب، تم إبلاغ السلطات الإسرائيلية أنه منذ لحظة توقيع الاتفاق، سيتم إجلاء جميع الطائرات العسكرية الأمريكية من مطار بن جوريون".

وذكرت أنه "سيتم إجلاء الأسطول الأمريكي خلال 72 ساعة إلى قواعد في أوروبا، وستكون الطائرات في حالة تأهب للعودة إلى مطار بن غوريون إذا استؤنف القتال مع إيران".

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية أو الأمريكية بشأن ذلك، لكن شركات الطيران المدني الإسرائيلية، اشتكت مؤخرا من العدد الكبير للطائرات الحربية الأمريكية في المطار.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الماضية صورا من مطار بن جوريون لعشرات الطائرات الحربية الأمريكية الخاصة بالتزويد بالوقود.

وذكرت القناة 12 أن وزيرة النقل ميري ريغيف، أرسلت مؤخرا رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، مطالبة فيها بالإخلاء الفوري لطائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار بن جوريون".

وقالت ريغيف بالرسالة إن وجود الطائرات "يسبب أضرارا جسيمة للنشاط المدني في المطار، في وقت بدأت فيه شركات الطيران الأجنبية في العودة إلى إسرائيل"، وفق القناة.

وتأتي هذه التطورات بينما تتواصل مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، برعاية أطراف إقليمية ودولية، بهدف صياغة "مذكرة تفاهم" تضع إطارا لاتفاق ينهي الحرب.

والأحد، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي.

والسبت، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي.