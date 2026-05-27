إنقاذ 29 لبنانيا حوصروا في مبان استهدفها قصف إسرائيلي

أعلن الدفاع المدني اللبناني إنقاذ 29 شخصاً كانوا محاصرين داخل الأبنية المتضررة في منطقتي الدوير والنبطية.

وجاء ذلك في وقت شنت فيه إسرائيل غارات عنيفة على جنوب لبنان طالت الوادي بصيدا، ومنطقة جزين، وتفاحتا وجرود الهرمل، وجرود فلاوي في بعلبك، ضمن مناطق أخرى.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم الأربعاء، خوض اشتباكات مباشرة في بلدة زوطر الشرقية الواقعة شمال مجرى نهر الليطاني على تخوم الخط الأصفر الذي حددته اسرائيل في جنوب لبنان، غداة إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية ضد الحزب.

وكثّفت إسرائيل أمس الثلاثاء نطاق غاراتها على لبنان، لتشمل بلدات ومدن في جنوب البلاد وفي منطقة البقاع الغربي (شرق) المتاخمة لأجزاء من الجنوب، ما اسفر عن استشهاد 31 شخصا على الأقل وفق السلطات اللبنانية.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه "اشتبكوا" صباح اليوم الأربعاء "مع قوّات العدوّ من مسافة صفر" في البلدة "بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وأجبروا العدوّ على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة ناريّة في المنطقة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن الحزب منذ فجر الثلاثاء استهدافه لقوات اسرائيلية حاولت التوغل في البلدة بالقذائف الصاروخية والمسيّرات المفخخة.

وتكتسب البلدة الواقعة شمال مجرى الليطاني أهمية استراتيجية، لقربها من مدينة النبطية، كبرى مدن الجنوب التي أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء لليوم الثاني على التوالي سكانها بإخلائها والتوجه شمالا، متهما حزب الله بخرق وقف إطلاق النار.

والبلدة ملاصقة للخط الأصفر الذي حدده جيش الاحتلال الشهر الماضي في جنوب لبنان، لفصل منطقة بعمق عشرة كيلومترات عن الحدود، يمنع سكانها من العودة اليها، عن بقية أجزاء الجنوب.