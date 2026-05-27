ماليزيا: خفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل لمدة أسبوع

أعلنت وزارة المالية الماليزية، اليوم الأربعاء، خفض أسعار التجزئة لبنزين أوكتان 95 وأوكتان 97 بواقع 15 سين و20 سين للتر الواحد على الترتيب، بينما تم خفض سعر الديزل بمقدار 10 سين للتر للفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن سعر بنزين أوكتان 95 انخفض إلى 3.92 رينجيت للتر بدلا من 4.07 رينجيت، بينما انخفض سعر أوكتان 97 إلى 4.65 رينجيت بدلا من 4.85 رينجيت، كما تراجع سعر الديزل في البلاد إلى 4.87 رينجيت بدلا من 4.97 رينجيت.

وقالت الوزارة، إن أسعار التجزئة للبنزين والديزل للأسبوع المذكور تم تخفيضها وفقا لآلية التسعير التلقائي، وذلك بعد انخفاض متوسط أسعار السوق العالمية خلال الأسبوع السابق.

وأضافت الوزارة: "ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لا يعني أن الضغوط على سوق النفط العالمية قد تراجعت، إذ لا تزال حالة عدم اليقين في السوق مستمرة بسبب الصراع في الشرق الأوسط الذي استمر لأكثر من 12 أسبوعا".

وأشار البيان، إلى أن "الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط وتكريره في الشرق الأوسط ستتطلب فترة طويلة للتعافي".