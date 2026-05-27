حماس تعلن استشهاد القائد القسامي محمد عودة في غارة إسرائيلية على غزة

أعلنت حركة حماس، استشهاد القائد القسامي محمد عودة، عقب استهدافه في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة غزة، مساء أمس، أسفرت أيضا عن مقتل زوجته واثنين من أبنائه، بحسب بيان للحركة نقلته قناة "الجزيرة" في خبر عاجل.

ونعت حماس، في بيانها، محمد عودة بوصفه "القائد القسامي الكبير".

وقالت الحركة إن عودة أستشهد في "قصف صهيوني غادر" استهدف مبنى بمدينة غزة، مساء أمس، برفقة زوجته واثنين من أبنائه.

وفي المقابل، قالت وكالة رويترز إن الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الأربعاء، مقتل محمد عودة في عملية نفذها في غزة أمس الثلاثاء، فيما أكد أحد أقاربه للوكالة استشهاده، مشيرا إلى أن الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر في مدينة غزة.

ومن جانبها، قالت السلطات الصحية في غزة إن 6 أشخاص استشهدوا، بينهم امرأة واحدة على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرين في الغارة الإسرائيلية نفسها، التي دمرت طابقا علويا في مبنى سكني بحي الرمال في مدينة غزة.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ذكرا، في بيان مشترك، إن الغارات استهدفت القائد الجديد للجناح العسكري لحماس، وحدداه بأنه محمد عودة، ووصفاه بأنه أحد مخططي هجوم 7 أكتوبر 2023.