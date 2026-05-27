مسئول أوكراني: قلة الأسمدة قد تؤثر سلبا على محاصيل بلادنا بعد حرب إيران

قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس فيسوتسكي، اليوم الأربعاء، إن ​المزارعين الأوكرانيين استخدموا كميات أقل من ‌الأسمدة خلال موسم الزراعة الربيعي لعام 2026 بسبب الصراع في الخليج، مما قد يؤثر سلبا ​على غلة المحاصيل.

وأضاف فيسوتسكي، لمحطة تلفزيون ​أوكرانية، أن الصراع تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، مما حد من ​قدرة المزارعين على شرائها، وفقاً لوكالة رويترز.

وكان فيسوتسكي، قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن أوكرانيا قد تحصد 60.4 مليون ​طن من الحبوب خلال عام 2026، ​وهو ما يقترب من مستويات العام الماضي رغم ما ‌تشهده البلاد من تحديات في زمن الحرب وطقس ربيعي اتسم بالبرودة والرطوبة.

وعلى الرغم من حربها الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات ​مع روسيا، ​لا تزال أوكرانيا منتجا رئيسيا للحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية.

وعدلت شركة (إيه.بي.كيه ​إنفورم) الأوكرانية للاستشارات الزراعية في ​وقت سابق من الشهر الجاري توقعاتها لمحصول الحبوب الأوكراني بالخفض إلى 56.9 مليون طن من التوقعات ​السابقة البالغة 58.2 مليون ​طن بسبب نقص الأسمدة وارتفاع تكاليف إنتاج الحبوب.