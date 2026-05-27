مستوطنون إسرائيليون يهاجمون عائلات فلسطينية بالضفة في أول أيام العيد

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، عائلات فلسطينية في منطقة الخلايفة شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الفلسطيني فارس كعابنة، إن المستوطنين هاجموا عائلات فلسطينية في منطقة الخلايفة بقرية الطيبة شرقي رام الله.

وأوضح أن المستوطنين "تعمدوا إدخال قطعان أغنام وجِمال إلى محيط منازل السكان، ما تسبب في تخريب ممتلكاتهم وإتلاف أشجار في المنطقة".

وأضاف أن المستوطنين حاصروا منازل الفلسطينيين خلال الهجوم.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني.

وخلال أبريل الماضي، نفذ مستوطنون إسرائيليون 540 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتنوعت الاعتداءات، بحسب التقرير، بين العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على ممتلكات، إلى جانب هدم منازل ومنشآت زراعية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين، لاسيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأسفر التصعيد في الضفة عن استشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، الاثنين.