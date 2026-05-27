إصابة فلسطينيين أحدهما جراحه خطيرة بقصف إسرائيلي شمالي غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب فلسطينيان أحدهما بجراح خطيرة، الأربعاء، في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على تجمع مدني غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، بوصول إصابتين إحداهما خطيرة إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، جراء قصف إسرائيلي محيط مسجد حطين بمنطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة 2747 آخرين حتى الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة التي بدأت إسرائيل شنها على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة.

وخلفت الإبادة أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.