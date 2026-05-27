الداخلية تفرج عن 1090 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى تنفيذا لقرار العفو الرئاسي

أفرجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن 1090 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي، وذلك بعد فحص ملفاتهم واستيفائهم الضوابط القانونية المحددة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تنفيذ القرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2026، بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وكان قطاع الحماية المجتمعية قد شكّل لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو، وفقًا للمعايير والاشتراطات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2026.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تستهدف إتاحة الفرصة للنزلاء للاندماج مجددًا داخل المجتمع بعد تأهيلهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يعزز مفاهيم الرعاية الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، ودعم برامج الإصلاح وإعادة التأهيل للنزلاء.