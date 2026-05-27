مصرع طفلة وإصابة 3 أخريات إثر حادث توكتوك بسمالوط غرب في المنيا

لقيت طفلة مصرعها وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل على طريق قرية القمادير بمركز سمالوط غرب.

وتلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من المقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك وأخرى تروسيكل بطريق القمادير بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الطفلة سجي مصطفى محمد دردير، 9 سنوات، طالبة ومقيمة بقرية القمادير، متأثرة بإصابتها أثناء استقلالها توك توك برفقة ثلاث من أقاربها.

كما أسفر الحادث عن إصابة الطفلة أحلام أسامة محمد دردير، 8 سنوات، باشتباه ارتجاج.

فيما أصيبت طفلتان أخريان بإصابات طفيفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة، ندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان، وكشف الدكتور محمد صلاح مفتش الصحة، في تقريره الطبي، أن سبب الوفاة يرجع إلى نزيف بالمخ نتيجة شدة الارتطام.

وتحرر المحضر اللازم بمعرفة الرائد محمد أبو ضيف معاون مباحث المركز، والنقيب أحمد توفيق من قوة المركز.

كما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.