وزير الدفاع الألماني يعتزم بحث التعاون في مجال التسليح في كندا

من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، نظيره الكندي ديفيد ماكجينتي في أوتاوا، اليوم الأربعاء، إذ من المتوقع أن يتصدر جدول الأعمال التعاون على الصعيد الأمني والتسليح، ودعم أوكرانيا، وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة في أنقرة.

ويعتزم بيستوريوس، أيضا حضور معرض "كانسيك" لتجارة الأسلحة، الذي يُعد أبرز حدث في مجال الدفاع والأمن في كندا.

وخلافا لزيارات سابقة إلى كندا الشريك في حلف الناتو، لن يتوجه بيستوريوس إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات في واشنطن، رغم أن الحكومة في برلين سعت لترتيب لقاءات من أجل توضيح قضايا مهمة.

وتوترت العلاقات الألمانية – الأمريكية، مؤخرا على خلفية انتقادات حادة وجهها المستشار الألماني فريدريش ميرتس للحرب في إيران؛ مما أثار ردا قويا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب إعلان البنتاجون عن سحب آلاف من الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا.

وتأمل برلين، في إقناع أوتاوا، بطلب غواصات من شركة (تي كيه إم إس) الألمانية لبناء الغواصات، ضمن مشروع غواصات مشترك مع النرويج.