خبير اقتصادي: موجات الحر تضغط على احتياجات الطاقة في أوروبا وآسيا وترفع الطلب على التبريد

قال دومينيكانو أنطونيو، الخبير الاقتصادي، إن موجات الحر المتصاعدة في أوروبا وعدد من دول آسيا تفرض ضغوطا متزايدة على احتياجات الطاقة.

وأوضح أنطونيو أن ارتفاع درجات الحرارة في فرنسا وإسبانيا، إلى جانب التوقعات بزيادة الحرارة في اليابان وكوريا الجنوبية، يرفع الحاجة إلى الغاز والكهرباء لتشغيل وسائل التبريد خلال فصل الصيف.

وأضاف أنطونيو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التحول العالمي المرتبط بظاهرة "النينو" يؤدي إلى استمرار موجات الاحترار لفترات طويلة.

وأشار إلى أن ذلك يزيد الاعتماد على أجهزة التكييف التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، موضحا أن مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن أن تسهم في تلبية جانب من الطلب المتزايد خلال الصيف، مقارنة بفصل الشتاء.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن ألمانيا وإسبانيا، باعتبارهما من أكبر الدول الأوروبية اعتمادا على الطاقة المتجددة، تستطيعان توفير ما يصل إلى 50% من احتياجات الكهرباء عبر هذه المصادر.

ولفت إلى أن الطقس الحار والطلب المرتفع خلال الصيف يؤديان إلى نقص حاد في الموارد المتاحة، بما يزيد التحديات المرتبطة بتأمين الطاقة خلال الفترة المقبلة.