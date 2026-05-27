بزشكيان: العدو يحاول ضرب اقتصاد إيران بعد عجزه عسكريا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن "العدو يحاول ضرب اقتصاد البلاد بعد عجزه عن تحقيق أهدافه العسكرية".

جاء ذلك في كلمة لدى اجتماعه بأعضاء غرفة تجارة طهران، بحسب وكالة "تسنيم" للأنباء، في إشارة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده.

وشدد بزشكيان على أن تمكين القطاع الخاص وتقويته من شأنه أن يرفع القوة الاقتصادية والقدرة على الصمود الوطني في البلاد.

وأضاف: "ميدان المعركة الرئيسي في يومنا هذا هو الحرب الاقتصادية. فالعدو الذي عجز عن تحقيق أهدافه في المضمار العسكري، ركّز كل طاقته على تقويض الصمود الاقتصادي للبلاد واستهداف لقمة عيش المواطنين ومصادر رزقهم".

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل.

كما نفذت طهران هجمات استهدفت "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، وأسفرت بعضها عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

والأحد، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي.

والسبت، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.