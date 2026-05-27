أصيبت سيدة أمريكية تدعى إلما موناكو، من مدينة كينج سيتي بولاية أوريجون، بجروح بالغة، إثر حادث تصادم وقع في مدينة توالاتين، بينما كانت برفقة ابنتها آريا، البالغة من العمر 8 سنوات.

وبحسب شبكة "فوكس 12 أوريجون"، كانت الأم وابنتها في طريقهما إلى المنزل، بعد موعد طبي، عصر الجمعة، عندما توقفتا على طريق هازلبروك في توالاتين، استعدادا للانعطاف إلى الطريق السريع 99 دبليو، قبل أن تصطدم بهما سيارة أخرى.

- لحظة الاصطدام

وقالت إلما موناكو، في تصريحات نقلتها الشبكة الأمريكية، إنها رأت من طرف عينها جسما يقترب بسرعة شديدة، قبل أن يقع الاصطدام في لحظة خاطفة.

وكان زوجها، دالاس موناكو، يتحدث معها هاتفيا وقت وقوع الحادث، وقال إنه حدد موقع زوجته وابنته بعد التصادم من خلال تطبيق "العثور على هاتفي".

- الطفلة خرجت أولا

وذكرت العائلة أن أحد المارة تمكن من إخراج الطفلة آريا من حطام السيارة، وحملها إلى منطقة عشبية قريبة، بينما بقيت امرأة أخرى إلى جوارها حتى وصول فرق الطوارئ.

وقال الزوج إن صراخ زوجته وقت الحادث لا يزال يطارده، مشيرا إلى أنها كانت تطلب إنقاذ ابنتها أولا، قبل أن تردد أنها تخشى فقدان ساقها.

- قطع السيارة لإنقاذ الأم

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في وادي توالاتين إن طواقمها استجابت للحادث قبل الساعة الرابعة عصرا بقليل، وعثرت الفرق الأولى التي وصلت إلى الموقع على السيارتين خارج الطريق، وكانت إحداهما يتصاعد منها دخان.

واستعانت فرق الإنقاذ برافعة للفصل بين السيارتين، قبل أن تضطر إلى قطع أجزاء من السيارة المحطمة لإخراج إلما موناكو، في عملية قالت المصابة إنها استغرقت نحو ساعة.

- إصابات خطيرة ورحلة علاج طويلة

ونُقلت الأم وطفلتها إلى مستشفى جامعة أوريجون للصحة والعلوم، حيث تبين إصابة الطفلة بكسر في عظمة العضد بالذراع اليمنى، ووُضعت ذراعها في جبيرة.

أما الأم، فأصيبت بكسور أكثر خطورة في عظم الفخذ والساق والشظية والحوض، وخضعت لأربع عمليات جراحية منذ وقوع الحادث.

- التحقيق مستمر

وقالت شرطة توالاتين إن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا، وإن السائق الآخر يواجه اتهامات قيد النظر.

وأوضحت العائلة أن رحلة تعافي إلما موناكو قد تستغرق أشهرا، مع حاجتها إلى إعادة تأهيل وتعديلات كبيرة لمساعدتها خلال فترة العلاج.