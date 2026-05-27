وزارة النقل التايلاندية: إهمال معتاد يتسبب في سقوط رافعة على قطار سريع

أفادت وزارة النقل التايلاندية، بأن إهمالا معتادا في أعمال البناء تسبب في سقوط رافعة قنطرية ضخمة في مشروع سكة حديدية للقطارات السريعة على قطار فائق السرعة في مدينة ناخون راتشاسيما في يناير.

وأسفر الحادث، عن وفاة 31 شخصا وإصابة 71 آخرين.

وبحسب صحيفة "بانكوك بوست"، قال جيرابونج ثيبيتاك نائب السكرتير الدائم لوزارة النقل، إن تحقيقا شاملا قاده معهد الهندسة التايلاندي أظهر النتيجة بشأن سبب المأساة.

وبحسب جيرابونج، كان ينبغي على المهندسين والعمال، قبل تحريك الرافعة القنطرية المخصصة للإطلاق، أن ينقلوا الدعامة الوسطى إلى الموضع التالي أمام الدعامة الأمامية للمساعدة في تحمل الحمل الواقع على الدعامة الأمامية، لكنهم لم يقوموا بذلك.