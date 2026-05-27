 وزارة النقل التايلاندية: إهمال معتاد يتسبب في سقوط رافعة على قطار سريع - بوابة الشروق
الأربعاء 27 مايو 2026 3:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

وزارة النقل التايلاندية: إهمال معتاد يتسبب في سقوط رافعة على قطار سريع

بانكوك - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 27 مايو 2026 - 2:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مايو 2026 - 2:56 م

أفادت وزارة النقل التايلاندية، بأن إهمالا معتادا في أعمال البناء تسبب في سقوط رافعة قنطرية ضخمة في مشروع سكة حديدية للقطارات السريعة على قطار فائق السرعة في مدينة ناخون راتشاسيما في يناير.

وأسفر الحادث، عن وفاة 31 شخصا وإصابة 71 آخرين.

وبحسب صحيفة "بانكوك بوست"، قال جيرابونج ثيبيتاك نائب السكرتير الدائم لوزارة النقل، إن تحقيقا شاملا قاده معهد الهندسة التايلاندي أظهر النتيجة بشأن سبب المأساة.

وبحسب جيرابونج، كان ينبغي على المهندسين والعمال، قبل تحريك الرافعة القنطرية المخصصة للإطلاق، أن ينقلوا الدعامة الوسطى إلى الموضع التالي أمام الدعامة الأمامية للمساعدة في تحمل الحمل الواقع على الدعامة الأمامية، لكنهم لم يقوموا بذلك.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك