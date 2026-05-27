الجيش الهندي وسلاح الجو يخمدان حريق غابات في ولاية هيماتشال بعد 15 ساعة

تمكن الجيش الهندي، بالتنسيق الوثيق مع سلاح الجو ووكالات أخرى، بعد عملية في ليلة الثلاثاء - الأربعاء تواصلت لأكثر من 15 ساعة واستمرت حتى النهار، من إخماد حريق غابات كبير نشب في مساء جيلبرت وأبر مول على المنحدرات الغربية لمدينة كاسوالي، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيو إنديان إكسبريس" اليوم الأربعاء.

وشكلت الحرائق سريعة الانتشار التي زادت من شدتها الرياح الشديدة وأوراق الصنوبر سريعة الاشتعال، تهديدا خطيرا على المنازل القريبة ومحطة سلاح الجو في هذا التل.

وعملت أرض الغابة الجافة المغطاة بشدة بأوراق الصنوبر كوقود جاهز؛ مما سمح بانتشار الحريق في غضون دقائق، ولذلك تفحمت بالفعل مساحات شاسعة من التلال حول دهارامبور وجاركال.