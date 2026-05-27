رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق في عقار تجاري في حي يهودي في شمال لندن

يكافح رجال الإطفاء لإخماد حريق في عقار تجاري في حي جولدرز جرين اليهودي في شمال لندن.

وتلقت فرقة إطفاء لندن 56 بلاغا بشأن نشوب حريق في طريق جولدرز جرين حوالي الساعة السادسة و47 دقيقة صباحا(0547 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء، والذي يبدو أنه بدأ خلف سوبر ماركت كوشر كينجدوم اليهودي، حسب وكالة (بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وفي بيان، قالت فرقة إطفاء لندن: "نشب الحريق بالقرب من مبنى، مكون من ثلاثة طوابق ويضم متجرا على الطابق الأرضي ومبان في الطوابق العليا".

وأضاف البيان: "ينتج الحريق كمية هائلة من الدخان، وننصح المواطنين في المنطقة بإبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة في هذا الوقت".

وأضافت فرقة الإطفاء، أنه جرى إرسال حوالي 10 سيارات إطفاء و70 رجل إطفاء من المناطق المحيطة، بما فيها فينتشلي وويليسدن وويست هامبستيد.

وجرى إغلاق عدد من الطرق، بما في ذلك طريق جولدرز جرين بالقرب من تقاطع بيفرلي جاردنز.

ولا يزال سبب الحريق غير معروف حتى الآن.