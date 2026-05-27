توقيف 26 مهاجرا غير شرعي على متن قارب في المياه الإقليمية السورية

نفذ خفر السواحل السوري، بالتعاون مع نظيره القبرصي 26 توقيف شخصا على متن قارب في المياه الإقليمية السورية، وذلك خلال محاولتهم التوجه بحراً نحو سواحل قبرص بطريقة غير نظامية.

وأوضح مصدر لتليفزيون سوريا اليوم الأربعاء أنه لم ترد معلومات إضافية حول جنسيات الأشخاص الذين كانوا على متن القارب أو الإجراءات التي ستُتخذ بحقهم.

وتتكرر محاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، انطلاقاً من السواحل السورية واللبنانية باتجاه قبرص، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تدفع كثيرين إلى سلوك طرق بحرية خطرة بحثاً عن الوصول إلى أوروبا. بحسب تليفزيون سوريا.