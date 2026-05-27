الداخلية السعودية تضبط 10 مخالفين لنقلهم 34 شخصا دون تصاريح حج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط قوات أمن الحج عند مداخل مدينة مكة المكرمة 5 وافدين و5 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بعد نقلهم 34 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأوضحت الوزارة - وفق بيان أصدرته اليوم الأربعاء - أنها أصدرت، عبر اللجان الإدارية الموسمية، قرارات إدارية بحق المخالفين شملت غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق الناقلين وكل من يثبت تورطه، إلى جانب عقوبات بالسجن والتشهير.

كما تضمنت العقوبات فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال بحق الأشخاص الذين حاولوا أداء الحج دون تصريح، مع ترحيل الوافدين منهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى المطالبة قضائيًا بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين.

ودعت وزارة الداخلية، المواطنين والوافدين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج وعدم مخالفتها.