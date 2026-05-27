روسيا تهدد بإلغاء اتفاقيات تجارية مع أرمينيا

ذكرت صحيفة "كومرسانت" الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا هددت بإلغاء اتفاقيات التوريد التفضيلية المبرمة مع أرمينيا، الخاصة بالغاز والمنتجات النفطية والماس الخام، ردا على توطيد يريفان لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

ويأتي التقرير قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية في أرمينيا المقرر إجراؤها في 7 يونيو المقبل. وتعد أرمينيا، الواقعة في جنوب القوقاز، حليفا تقليديا لموسكو، وكانت جزءا من الاتحاد السوفيتي حتى عام 1991.

وقالت الصحيفة، نقلا عن رسالة من وزارة الطاقة الروسية إلى وزارة البنية التحتية الأرمينية، إن "الخطوات العملية الجارية لتعزيز تفاعل أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي، وتطلع الحكومة الأرمينية المعلن للانضمام إلى الاتحاد، تهدد الحفاظ على المستوى العالي من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين روسيا وأرمينيا وتطويره".

وبحسب التقرير، حذرت الرسالة من إمكانية إلغاء العقود القائمة.

ورغم نفي الحكومة الأرمينية لمضمون الرسالة، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وجود الوثيقة.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الخصومات التي تحصل عليها أرمينيا تأتي على حساب روسيا، وتساءل عما إذا كان بإمكان أرمينيا أن تتوقع الحصول على مزايا مماثلة من انضمامها المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي.

وبموجب اتفاق أبرم في عام 2013، تحصل أرمينيا على مواد خام أساسية من روسيا معفاة من الرسوم الجمركية، كما لا تزال تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسية.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، عن عزمه الانضمام للاتحاد الأوروبي وعلقت حكومته مشاركة البلاد في منظمة أمنية تهيمن عليها موسكو، وهي منظمة معاهدة الأمن الجماعي.



