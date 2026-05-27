مانشستر يونايتد على أعتاب التعاقد مع إيدرسون

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع البرازيلي إيدرسون، نجم خط وسط أتالانتا الإيطالي، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويستعد مانشستر يونايتد للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا دون إهدار أي وقت، حيث كان الفريق قد أنهى موسم الدوري الإنجليزي محتلا المركز الثالث، بعد عام من خسارته نهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز الخامس عشر بالدوري.

وتم الإعلان عن اتفاق بقاء المدرب مايكل كاريك على رأس القيادة الفنية للفريق، قبل المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام برايتون، بالتزامن مع تكثيف الجهود خلف الكواليس لإتمام صفقة إيدرسون.

لطالما ارتبط اسم إيدرسون /26 عاما/ بالانتقال إلى أولد ترافورد، وبعد إحراز تقدم في المفاوضات، يُعتقد أن صفقة ضم لاعب خط وسط أتالانتا باتت وشيكة.

وتشير بعض التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 38 مليون جنيه إسترليني (51.1 مليون دولار أمريكي)، حيث يقترب إيدرسون أكثر فأكثر من أن يصبح أولى صفقات عهد كاريك.

وأصبحت حاجة مانشستر يونايتد واضحة، لتعزيز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع رحيل ركيزته الأساسية البرازيلي كاسيميرو عند انتهاء عقده في نهاية يونيو المقبل.