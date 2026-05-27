الشرطة الأرجنتينية تعتقل تشيليين يشتبه في أنهما ضمن عصابة تستهدف نجوم الرياضية

اعتقلت الشرطة الأرجنتينية، اثنين من مواطني تشيلي يشتبه في أنهما جزء من عصابة دولية نظمت عمليات سطو على منازل رياضيين مشهورين، بما في ذلك نجوم من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (ان بي ايه) والرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (ان اف ال).

وأكدت الشرطة الاتحادية الأرجنتينية، في بيان لها أول أمس الاثنين، أنها اعتقلت الرجلين في محطة حافلات ريتيرو في بوينس آيرس.

وظل المعتقلان، اللذان لم يتم الكشف عن هويتهما، رهن الاحتجاز في انتظار إجراءات التسليم بموجب طلب من الولايات المتحدة.

ووفقا للشرطة المحلية، كان المواطنان التشيليان جزءا من شبكة إجرامية استهدفت منازل رياضيين بارزين في الولايات المتحدة والأرجنتين، من بينهم نجما الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية باتريك ماهومز وترافيس كيلسي ولاعب التنس السابق خوان مارتن ديل بوترو.

وشملت الأهداف أيضا منازل لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين لوكا دونسيتش ومايك كونلي جونيور.

ووفقا لمكتب التحقيقات الاتحادي، استخدمت مجموعات الجريمة المنظمة من أمريكا الجنوبية المعلومات المتاحة للجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي لتتبع تحركات الرياضيين وسفرهم.

واستخدمت الجماعات التكنولوجيا التي تسمح لها بتجاوز أنظمة الإنذار، وحجب اتصالات الإنترنت اللاسلكية وتعطيل الأجهزة، وقاموا بتغطية الكاميرات الأمنية لإخفاء هوياتهم.

وكانت مجوهرات وملايين الدولارات نقدا وجوائز وميداليات من بين الأشياء المسروقة من مساكن الرياضيين خلال سفرهم.