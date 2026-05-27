منتخب السعودية يبدأ معسكره الإعدادي في نيويورك قبل المونديال

بدأ منتخب السعودية مساء الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام بنيويورك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.

وكانت بعثة منتخب السعودية قد وصلت يوم الإثنين إلى نيويورك الأمريكية، لبدء المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي والذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، والتي يتضمنها خوض مواجهة ودية أمام منتخب الإكوادور، السبت المقبل على ملعب "سبورتس إليستريتد" بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس والجهاز الفني المساعد، قد طبّقوا في بدايتها تمارين الإحماء، أعقبها مران على تمرير الكرة، تلا ذلك تمارين مصغّرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية.

على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة حارس المرمى نواف العقيدي، والذي يخضع تحت إشراف الجهاز الطبي لبرنامج تأهيلي خاص حتى التعافي من الإصابة.

ويواصل الأخضر تدريباته بحصة تدريبية جديدة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.